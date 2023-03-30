台灣被評為行人地獄，各地接連發生未禮讓行人，因而釀成傷亡事故意外，為改善行人事故，交通部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，自3月31日起提高對於車輛未禮讓行人的罰責，平鎮警方也將嚴格執法，以維護行人及弱勢用路人安全。

平鎮警分局交通組組長王瑞程表示，汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，及轉彎時不暫停讓行人優先通行（除禁止行人穿越路段外），將由現行小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，一律提高為3600元處罰，機車維持1200元；若不暫停讓攜帶白手杖或導盲犬的視覺功能障礙者先行通過，小型車也將由現行處罰3600元提高為4800元、大型車由現行處罰4500元提高為7200元（機車維持2400元）。

除此之外，此次也針對非號誌化路口安全部分一併修正，若支線道車不讓幹線道車先行；少線道車不讓多線道車先行；車道數相同時，左方車不讓右方車先行；或是行經無號誌交叉路口及巷道不依規定或標誌、標線指示，皆從現行處罰600元提高為機車處罰1200元、小型車處罰1500元、大型車處罰1800元。另遇閃光紅燈未停車再開，則由現行處罰900元提高為機車處罰1200元、小型車處罰1500元、大型車處罰1800元。

警方呼籲，行人通行穿越道時應注意交通狀況，遵守交通規則，不可隨意穿越，應走人行道或行人穿越道。同時，駕駛人也應該遵守交通規則，尊重行人優先通行，共同落實交通安全，就能營造出更加友善的城市環境。