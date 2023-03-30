韓國男星朴在敏外型高大帥氣，還是畢業於首爾大學的學霸，出道多年更跨足多個領域，演戲、主持、跳舞表演等，更有運動員、教授和球評等身分，是一名超全能帥哥。朴在敏今（30日）在主持的直播節目《值得試試的早晨M&W》上，無預警狂流鼻血，事發畫面在網上瘋傳，網友全被他反應驚呆。

朴在敏與李芝妍主持的直播節目《值得試試的早晨M&W》，今日發生突發事故，在節目第一段落要準備結束時，朴在敏左邊鼻孔竟冒出鼻血，從只有在鼻孔邊緣瞬間流到嘴唇；事發當下朴在敏完全不疾不徐，維持冷靜的樣子繼續講話，還轉過身向嘉賓彎腰鞠躬，沒想到鼻血直接流到下巴。

朴在敏在主持的直播節目上突然流鼻血。（圖／摘自推特）

坐在朴在敏身旁的李芝妍忍不住詢問他「沒事嗎」，他也趁機迅速拿起衛生紙擦掉鼻血，還專業地講完進廣告的台詞；事後朴在敏節目上流鼻血畫面引起討論，有網友對他事後的反應更是大大讚賞，原來朴在敏擦完鼻血後又流出來，直播的關係他只好用衛生紙塞住鼻孔，還自嘲要好好管理身體健康才行。

39歲的朴在敏以學霸男星身分闖蕩演藝圈多年，此次冷靜處理流鼻血事件讓他大爆紅，更造成網友討論好奇他到底是誰，也熱情留言大讚他的危機處理能力，「直接被圈粉，找到IG發現他太帥了吧」、「這反應太絕了，一般男星都不見得能這樣冷靜處理耶」。