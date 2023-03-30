俄烏戰爭大量消耗彈藥，美國去年底提供愛國者飛彈強化烏克蘭防空後，美國軍火製造商雷神（Raytheon）29日取得美國國防部12億美元（約台幣365億）的愛國者防空系統訂單，除了供應美軍外，也將用於完成歐洲中立國瑞士軍售訂單，反映出愛國者愈來愈受歐洲國家青睞。

軍事科技網站Army Technology報導，雷神拿下12億美元愛國者防空系統訂單，將在美國各州工廠瑞士、德國等地生產，預計將於2032年完成。

愛國者（Patriot）為一款配備高精度雷達的地對空（SAM）防禦系統，可擊落敵方的彈道飛彈、巡弋飛彈和飛行載具等空中目標。

瑞士向雷神採購5組愛國者導彈系統，花費22億美元，包括導彈、雷達和其他設備。美國防部29日公布的訂單僅有發射器。

美國向多國盟友出售愛國者系統，包括德國、希臘、以色列、日本、科威特、荷蘭、韓國、波蘭、瑞典、西班牙和台灣等。