台北101聯名卡新上市，即起至4月5日止，台北101黃金周活動聯名卡卡友回饋達13%。（台北101提供）

UNIQLO於3月31日在宏匯廣場新開幕，占地320坪。（UNIQLO提供）

宏匯廣場舉辦全台唯一恐龍互動秀，預期吸引眾多家庭客。（宏匯廣場提供）

SOGO忠孝館日本展「青森墨魚飯」開檔以來已售出超過3000隻。（SOGO提供）

天母SOGO的GAGAmonster史萊姆怪獸星球，將於4月4日推出生日點心趴。（SOGO提供）

五天連假將登場，百貨除搭上兒童節商機，推出小小職人扮演活動、恐龍互動秀外，針對姐妹淘、母女出遊需求，也規劃浪漫花園打卡新景點，吸引女性顧客上門，加上百貨聯名卡全新升級，趁連假購買精品更享媲美周年慶的高回饋。

台北101看好連假檔期，4月起於購物中心的4樓都會廣場，打造2023春季最新打卡點「台北101繽紛花園」，共有三個花期，首先是至4月10日的鬱金香之旅、4月10日～4月30日是玫瑰繡球花之旅，及5月1日～5月14日的母親節康乃馨之旅，邀請消費者攜手姐妹淘、母親共襄盛舉。台北101並以女性感興趣的商品，以主題式宣傳吸引女性顧客入館，連假期間除可欣賞觀景台的高空美景，也能鑑賞珠寶腕表最新作品等。

此外，台北101聯名卡在全新升級下，4月5日前也推出黃金周活動，全館單筆每滿8000元送800元電子抵用券，聯名卡卡友回饋最高13%，回饋規模比照周年慶等級。台北101總經理朱麗文表示，台灣高端消費依然強勁，今年母親節精品商品齊全，預計有2成的業績成長。

天母SOGO歡慶兒童節，連休期間舉辦精彩活動，包括4月1日的都市鳥類初體驗、4月2日有波麗士小夥伴闖關趣、4月3日的小小消防員與地震車體驗、4月4日的史萊姆怪獸星球GAGAmonster生日點心趴，及4月5日的寒食節潤餅DIY。另SOGO忠孝館目前正進行全台最大的北海道展，業績已較去年成長3成，初登場的拉長起司長蛋糕銷售已破500盒，及之前日本缺蛋潮而面臨停產危機的巧克力「白色戀人」也大熱銷，廠商加碼補貨中，4月5日前再祭出倒數優惠。

新莊宏匯廣場即起至4月19日全館當日累計滿3000元贈200元，化妝品加碼單筆滿2000元贈200元。看好連假需求，4月1日～4月5日推出魔術腹語氣球秀、小丑互動秀，及全台唯一恐龍互動秀，即日起至4月9日還有最受歡迎的冰雪樂園，帶來旋轉飛機、海盜船等設施。