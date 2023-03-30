《再見列寧》當年上映時，創下許多傲人的電影紀錄。（海鵬影業提供）

作為中部唯一藝術電影院放映空間，台中中山73四月份焦點主題，將推出「再見悲情」影展，結合《再見列寧》與《悲情城市》兩部數位修復電影，反映出大時代關鍵時刻下、人民的悲喜與命運。

「再見悲情」影展將兩部獲獎無數、在歷史及影史都堪稱地位非凡的數位修復片《悲情城市》與《再見列寧》結合放映。兩位影帝梁朝偉及丹尼爾布爾，也因為演出這兩部電影而開創日後不凡的演藝成就，前者甫獲威尼斯影展終身成就獎，為華人演員第一人；後者更受封歐洲電影獎等3座影帝大。

四月份的另一個焦點主題則為新鮮逗趣的「法國喜劇展」，一口氣囊括總票房超過25億台幣的《三小一家人》、《金金計較》、《退休大贏家》和《出發吧！我的脫單假期》等4部票房冠軍喜劇，獻給觀眾別開生面的浪漫春天。

法國被封為浪漫之都，票房奇蹟卻常是喜劇電影，「法國喜劇展」囊括總票房超過25億台幣的《三小一家人》、《金金計較》、《退休大贏家》和《出發吧！我的脫單假期》等4部票房冠軍喜劇，前兩部就由法國當前最紅喜劇巨星丹尼伯恩所主演，他曾以賣座喜劇《歡迎來到北方》在法國創下1800萬人次，票房僅次於《鐵達尼號》、列居影史第二，並以片酬2600萬歐元（約台幣12億7千萬），位居歐洲影壇最「高貴」男星。