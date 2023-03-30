汪小菲與大S離婚後，汪母張蘭近期頻頻在直播中發聲護兒，也因此抓住流量密碼，銷售額屢創佳績。然而，日前卻爆出她積欠高達1.42億美元及利息（約43億新台幣）以及累計約400萬新台幣的薪資未付，而她面對這些風波，張蘭接受採訪時認了：「覺得汪小菲進步了、優秀了、超越她了。」引發討論。

張蘭近期事業風波不斷，不僅爆出以孟賀為首的20多名員工集體出走，而孟賀在直播中更是曬出明細，稱張蘭積欠約新台幣400萬元的薪資未付，且意圖討回時，張蘭還表示：「你要感恩」，抑或是藉故拖延，毫無償還的想法。對此，張蘭則是在抖音帳號「麻六記官方旗艦店」，發了一支15秒短片回應指控，並曝光孟賀的檢討書，稱孟賀違反合約規定。

張蘭昨(29日)出席活動受訪，表示自己在麻六記的發展中是顧問：「我們這一代人都是自己一拳一腳打拚出來，和年輕人有分歧。」並面帶微笑表示自己看見了汪小菲的成長，認為：「我的心落了地，他進步了、優秀了、超越我了」，感嘆「青出於藍勝於藍」。

然而，由於近期才傳出汪小菲私底下狂罵母親張蘭的錄音檔，因此也引發不少網友抨擊，狂酸：「確實超越了，在欠債的部分」、「她之前也說汪小菲的身材完全不輸C羅，親媽濾鏡太厚了」。不過也有網友持相反的看法，認為：「汪小菲確實賺足了流量」、「看看銷售額，真的不是一般人可以辦到。」