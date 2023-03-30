產線稼動率方面，徐秀蘭表示8吋和12吋狀況均佳，首季底還有95％、96％，磊晶（EPI）12吋維持健康、但6吋則不佳。應用方面，車用及工業用需求續強，驅動IC需求有部分客戶需求轉佳，記憶體需求則因庫存仍高而持續偏弱。

徐秀蘭認為，半導體庫存調整預計至第二季末將見底，但近期歐美銀行經營危機再度增添總經不確定性風險，目前市況未見大幅好轉跡象，客戶雖對半導體長期後市維持正向看待，但對下半年較保守看待的氛圍未散，預期公司第二季營運壓力可能略高於首季。

不過，徐秀蘭指出，近期有看到2隻「小春燕」出現，一是有幾個客戶簽訂長約（LTA），二是先前遞延拉貨的客戶縮短遞延時程。下半年市況能否反轉復甦，需視此波銀行經營危機是否告一段落，預期狀況要到4、5月時會較明朗。

擴產計畫方面，徐秀蘭表示，環球晶全球6個廠區均在擴展中，由於新產能要到明年下半年後才真正產出，因此既定擴產計畫不變。目前碳化矽（SiC）與中子照射區熔晶片（FZ）產能仍然供不應求，環球晶今年碳化矽營收及產能至少將倍增起跳。