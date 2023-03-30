疫情趨緩國界解封，高雄與各國友好城市重啟實體交流活動，匈牙利布達佩斯市副市長Gabor Kerpel-Fronius於30日率團參訪高雄，並拜會高雄市副市長林欽榮，雙方針對智慧城市發展經驗、智慧交通等議題意見交流。

林欽榮表示，這個月高雄蓮池潭龍虎塔登上匈牙利最大旅遊雜誌「Világjáró（世界旅行家）」封面，是高雄向歐洲旅遊市場宣傳推廣的努力成果。隨著疫情解封，台灣與匈牙利在文化、經貿領域互動漸趨熱絡，除了去年有台灣音樂團體前往布達佩斯演出，匈國境內也已有多間台灣企業投資生產高級單車及資通訊產品，顯見未來雙邊擁有無窮的合作潛力。

Kerpel-Fronius指出，此行訪台出席北高兩地智慧城市論壇，相當期待與台灣和來自世界各地的城市代表激盪出創意且靈活的方案。布達佩斯市現正著力推動「Budapest Global平台」，目的在媒合政府、企業以及非政府組織等共同合作，為布達佩斯的未來創造更有利於人民的環境。同時也樂見台灣在地企業共同參與是項計畫，並歡迎高雄企業到布達佩斯投資。

林欽榮表示，高雄過去作為台灣傳統重工業基地，既有的工業基礎是推展智慧城市發展的利基，也有助於5G AIoT及半導體等產業轉型，使創新科技技術擴大公共服務應用範圍，包括醫療、交通或其他生活領域的應用。布達佩斯及高雄均著重智慧城市及交通發展，相信未來將有許多潛在的合作契機。