李璇和六月在劇中演婆媳。（三立提供）

蔡君茹（六月）今和李璇一同為三立都會台週五十點檔最新影集《親愛壞蛋》造勢，她在劇中飾演修杰楷老婆，是上流社區貴婦團之首，為了爭權奪利槓上温升豪、隋棠夫婦，但面對霸道強勢的婆婆李璇還是嘗盡委屈。她笑說這次演出應該是人生唯一可以對付隋棠及温昇豪的機會，但與隋棠對戲讓她快氣死，「因為隋棠太瘦，平時拍戲看她吃麵線、臭豆腐，我卻只能吃減肥餐。」

劇中六月給兒子不少學業生活上的壓力，但生活中卻被一對兒女整慘，她透露上週9歲兒竟偷偷記住她的手機密碼，趁她不注意偷刷卡1萬塊，為遊戲儲值，六月第一時間收到刷卡通知，以為被盜刷，兒子立刻承認，六月雖氣炸，但她壓抑怒氣道德勸說，要求兒子必須付7分的損失，從零用錢扣，也處罰他未來1年不能在遊戲上儲值，她苦笑說：「我每天都在諜對諜。」

上小一的女兒也常常讓她氣得七竅生煙，她說女兒第一次考試考42分，無辜說「我就不會寫啊」，再下一次竟然考12分，女兒說：「沒關係我下次再努力。」沒想到女兒有次竟抱了鴨蛋回來，還安慰六月說：「我們班好幾個零分，不只我一個。」讓六月相當無言。

除了一對兒女，和老公李易也常為教養問題吵架，她今嘆說有朋友問她以過來人的身分給婚姻的建議，她無奈打趣說：「我以過來人的身分告訴你，不要過來。」也嘆說很想念一個人的生活。

《親愛壞蛋》是台灣第一部上流家庭宮鬥影集，描述人性扭曲的愛與貪婪，看似和樂的上流家庭，背後實則各懷鬼胎，每個人心底都藏著不為人知的秘密，上流貴婦之間不斷權力鬥爭，展現各種貴婦嘴臉。主要演員包括隋棠、温昇豪、六月、修杰楷、林暉閔、項婕如、禾浩辰等。三立都會台將於4月21日起，每週五晚間10點首播，4月29日起每週六晚間10點在TVBS42 頻道播出。