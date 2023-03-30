北回二館太空教育館一日遊學課程，首梯由港墘國小6年級學生率先參與。（嘉義縣科學教育中心提供／邱顯誠嘉義傳真）

嘉義縣科學教育中心辦理「北回二館太空教育館一日遊學課程」，30日進行啟動儀式，這學期將會有來自縣內20所學校，30梯次共約900名學生到館參與遊學課程，縣府教育處長李美華表示，課程將帶領小朋友進入科學教育的學習情境，搭配展場導覽以及工作坊實作，培養科技探索的能力，同時豐富學習視野。

李美華說，北回二館自去年5月正式開館啟用，陸續辦理過「國家太空中心30年特展」、「玩藝數特展」等展覽，受全國矚目，同時也是全國首創以太空教育為主題的科學教育館，建置多元科學教育學習情境，未來將擴大與雲嘉南縣市各級學校合作，導入各項科教活動，成為太空教育基地，培育出更多優秀的科技人才。

科學教育中心主任莊春滿表示，首次辦理一日遊學課程，以太空教育與仿生科學為二大主題，為讓參與者有豐富的學習體驗，不走馬看花，館方歷經長時間的課程研發、講師培訓與教學演示，並善用展場的相關設施，規畫知識學習、觀察記錄以及實作探索等三大內涵課程，同學們能在講師的引導下，感受遊學的樂趣，並藉實作提升創造力與解決問題的能力。

莊春滿說，課程以國小6年級為對象，從3月至6月期間，將有縣內20所學校，共30梯次約900名同學陸續來館參與，今日首梯次由港墘國小30名學生率先體驗，盼每位同學都能珍惜這特別的學習機會。