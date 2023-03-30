樺漢去年三大部門同步成長，工控設計營收達234.4億元，年增31.9％；系統整合營收503.7億元，年增46.2％；品牌通路營收465.9億元，年增5.1％。稅後淨利34.5元，成長158.7％，EPS達32.6元，若扣除Kontron AG部分業務一次性處分利益，EPS約18.6元，仍優於2021年的13.91元，連四年成長。

受惠客戶需求復甦、出貨動能強勁，樺漢去年營收、稅後淨利、EPS、配息金額及在手訂單全數創高。朱復銓指出，目前訂單動能非常強勁，完全不受通膨影響，今年營收可望創歷史新高，在產品組合優化下，毛利率預估小幅成長，同時嚴控各項成本及費用，營業利益穩定成長，對全年抱持樂觀看法。

朱復銓表示，樺漢積極推動硬軟整合方案，向IPC 3.0邁進，發展「數位轉型」、「綠色轉型」、「資安轉型」、「AI轉型」，目前除了在新北、嘉義等縣市已有實際案例之外，包括歐洲匈牙利、美國洛杉磯，以及日本東京大阪、越南、新加坡、泰國客戶都來洽談合作機會，看好智慧樓宇未來市場需求。

針對外部投資，朱復銓認為，樺漢本身暫時不會有太大的併購案，主要會集中在硬軟整合、參與安瑞-KY私募就是希望強化系統管理，與瑞祺電合作，朝向標準化、模組化、平台化目標邁進。

此外，樺漢董事會決議將配發15元現金股利，較前一年度7元翻倍提升，以30日最新收盤價263.5元計算，現金殖利率約5.69％。