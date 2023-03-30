台北市黨部於今日下午3時假中央黨部常會廳召開「台北市委員會第19屆第5次委員會議」，與會委員人數超過三分之二、達法定人數。選出第七選區（信義、南松山）及第八選區（文山、南中正）初選，最終皆為3成黨員投票加上7成民調結果。

台北市議員徐弘庭登記第八選區（文山、南中正）對上現任立委賴士葆，徐弘庭堅持採全民調方式，與賴士葆3＋7協調未果。徐巧芯則登記第七選區（信義、南松山），與現任立委費鴻泰進行「費芯大戰」，同樣因為徐巧芯希望採全民調，費鴻泰則主張使用3＋7，最終均由台北市黨部委員會開會決議。

台北市黨部主委黃呂錦茹表示，第11屆立法委員選舉候選人提名台北市第七、八區初選方式，依議程，在討論提案的第二案進行投票，投票結果第七選區（信義、南松山）及第八選區（文山、南中正）初選方式，皆為以3成黨員投票加上7成民調結果，決定提名人選。

台北市黨部補充，委員72位，出席委員51位，主席不投票，共發出50張票；第七選區（信義、南松山）票數為41票比9票；第八選區（文山、南中正）票數為39票比11票。

確定初選辦法後，由主席抽出黨員投票號次，第七選區（信義、南松山）1號徐巧芯、2號費鴻泰；第八選區（文山、南中正）1號賴士葆、2號徐弘庭；民調日期為4月16至18日，黨員投票日為4月22日。

另外，徐巧芯反映，黨部早上原歡迎她到場，中午又取消。是為經討論，應回歸提名作業初選辦法，候選人所要表達的意見，已經在28日的協調會上充分表達，並決議交由市委員投票決定，因此並沒有安排觀察員在現場參與市委員會議。