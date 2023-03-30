30多年來，尚軒媽媽帶著他征戰大小音樂比賽，也取得街頭藝人證照從事街頭表演，音樂、鋼琴與尚軒已經畫上等號，既是治療也是成果的展現。（林雅惠攝）

國際獅子會300E1區高雄市愛益獅子會將於4月12日晚間7點半在高雄市文化中心至德堂辦理「天生我材」愛益公益演奏會，邀請從小罹患多重障礙及自閉症的青年鋼琴家李尚軒擔綱主演，希望除了讓聽眾欣賞身障者在舞台上綻放光芒外，也以票價盈餘來協助希恩之家，讓大家共同響應做公益。（林雅惠攝）

「只要不放棄，身心障礙者也能有傑出成就」！35歲鋼琴家李尚軒，從小被診斷是先天自閉症患者，即便語言表達只有3歲幼兒能力，但他靠著演奏鋼琴陳述內心情感，屢次獲得身障者國際鋼琴大賽首獎。

國際獅子會300E1區高雄市愛益獅子會將於4月12晚間7點半在高雄市文化中心至德堂辦理「天生我材」愛益公益演奏會，邀請從小罹患多重障礙及自閉症的青年鋼琴家李尚軒擔綱主演，希望除了讓聽眾欣賞身障者在舞台上綻放光芒外，也以票價盈餘來協助希恩之家，讓大家共同響應做公益。

就像電影「雨人」有自閉症的雷曼一樣，李尚軒從小就缺乏語言溝通能力、卻又常常喃喃自語，但他有超強的數字記憶能力等，不管是手機、市話還是住址都能倒背如流，令人驚訝！

李媽媽表示，尚軒從小被察覺發展遲緩，2歲半前沒有言語能力，後來被診斷出是「自閉症」，在溝通上出現困難，沒有思考及理解能力，經常表達不精準，無效的對話也令人常摸不著頭緒。

李媽媽說，雖然尚軒不會表達，但他在幼兒園上學時，只要聽見鋼琴或音樂聲就會顯現喜悅及興奮，經教師建議下，他決定讓尚軒上鋼琴課，朝他的興趣去教育及發展，4歲8個月的尚軒開始練鋼琴，從此開啟了他不一樣的人生大道。

30多年來，尚軒媽媽帶著他征戰大小音樂比賽，也取得街頭藝人證照從事街頭表演，音樂、鋼琴與尚軒已經畫上等號，既是治療也是成果的展現。

現任愛益獅子會會長林玲吟是瑞祥國小退休校長，她一手策畫籌辦這場公益演奏會，希望透過李尚軒的成長故事，讓聽眾感受到家長只要能發掘孩子的天賦，用心栽培及孩子自我的努力，就能展現光芒，「天生我材愛益公益演奏會」，深具教育啟發意涵。

林玲吟說，演奏會以售票方式演出，統一定價600元，希望將人人出得起的售票收入，全數作為公益基金，盈餘再扶助希恩之家，讓大家一起發揮愛心，集小愛成大愛，幫助社會需求幫助的人。