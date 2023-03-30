南投30歲婦人因為月經遲遲沒來，驗孕棒看到兩條線，夫妻欣喜若狂，預掛婦產科門診，看診前夕突然肚子劇痛，被送到急診室已幾近休克狀態，當時腹內已積2公升血液，醫師安排微創內視鏡手術後，確診為少見的闊韌帶子宮外孕。

衛生福利部南投醫院婦產科醫師凌大維指出，子宮外孕是指受精卵在子宮以外的地方著床，又稱異位妊娠；子宮外孕發生的機率，占所有懷孕的機率約1-2％，95％的子宮外孕發生在輸卵管，其他少見的地方包括子宮頸、卵巢、腹腔等，而這位患者子宮外孕的部位在闊韌帶，占所有子宮外孕的1／300，較為罕見，診斷更加困難，通常在手術時才發現正確的位置。

子宮外孕患者可能會出現陰道不正常出血、腹痛等症狀，如果早期診斷，可以藥物治療，倘若胚胎漸漸長大，甚至撐破外孕的部位，引發大量出血、劇痛等嚴重症狀時，就需要緊急手術治療，否則恐危及生命。

凌大維表示，這種罕見的子宮外孕只有零星的個案報告，多數以開腹手術治療；南投醫院為病患以微創內視鏡手術治療，相較傳統手術，傷口較小、疼痛感較小、術後恢復較快。

骨盆腔發炎、曾發生過子宮外孕、做過結紮手術、抽菸者等皆是可能導致子宮外孕發生的原因；凌大維表示，子宮外孕沒辦法完全預防，但可以透過了解疾病的成因，降低發生的可能性，建議育齡期女性應留意自己的月經周期，如果有不正常的子宮出血或腹痛，需盡速就醫檢查。