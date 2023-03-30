美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）昨（29）日表示，烏克蘭戰爭凸顯了重大衝突中，彈藥的消耗量相當可觀，他警告，如果美國與俄羅斯或中國大陸發生衝突，彈藥消耗量將會「爆表」，他說美軍要打造一座足以應付緊急事態的彈藥庫，「還有很長一段路要走。」

烏克蘭戰爭讓西方彈藥見底了？

美聯社報導，俄烏戰爭延續超過1年，美國持續援助烏克蘭彈藥，美國會議員本周反覆詢問密利及美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）有關戰爭對五角大廈的影響。

密利昨日在聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）聽證會上表示，烏克蘭戰爭凸顯了一場重大衝突中，彈藥的消耗量有多可觀。

他說俄烏戰爭促使美國提升彈藥生產量，並且重新評估當美國與中國大陸及俄羅斯的緊張持續升溫時，美軍到底需要多大的彈藥庫。

他說：「如果朝鮮半島爆發戰爭，或是爆發如美國和俄羅斯、美國和中國之間的強權戰爭，消耗率（指彈藥）會爆表。」

「所以我很擔心…在確保我們的彈藥庫準備好應付真正的突發事件方面，我們還有很長一段路要走。」

密利表示美國防長奧斯汀已經指示全面檢查戰爭計畫及評估彈藥數量，作為未來申請預算的基礎。奧斯汀在聽證會上表示，美國國防部要求2024財政年度撥款3000萬美元預算投資工業基礎，以及「購置美國能生產的最大彈藥數量」。

報導指出，美軍援烏影響彈藥庫的其中主要焦點在於155mm彈藥，美國至今已運給烏克蘭160門榴彈砲（howitzer）及超過100萬發155mm彈藥，五角大廈指出，烏軍每天最多用掉3000發。

日前才視察賓州斯克蘭頓陸軍彈藥廠（Scranton Army Ammunition Plant）的美國陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）表示，目標2025年月產量從2萬發增加至7.5萬發。