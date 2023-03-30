配合兒童節、清明節連續假期，苗栗特色館調整營業時間，苗栗陶瓷博物館4月6日休館1天；園區進駐廠商4月6日、 7日公休2天，4月1日至4月5日連假期間全區皆正常開館，縣府邀民眾假期到苗栗特色館安排1場優質陶藝小旅行。

苗栗特色館園區進駐廠商集結苗栗縣農會、公館鄉農會兩大品牌、陶藝工坊、小農及觀光業者，展售農特產品、生活陶藝品，更有體驗課程，讓參觀民眾手捏製陶，創造獨一無二的器皿，相當適合親子共遊；苗栗陶瓷博物館本檔特展《苗栗縣柴燒陶藝創作協會『燚伙人』會員作品聯展》展期至4月30日，歡迎民眾入館參觀。

另外，文化觀光局為營造園區陶藝特色亮點，讓民眾體驗手作互動的樂趣，特辦理苗栗特色館假日「現地創作」活動， 4月1日至4月5日下午1時至4時，安排劉秀英、吳文英、陳垣蒼、蘇容愉、楊潔等5名陶藝老師至園區以陶藝、花藝或茶藝展演、與民眾互動體驗，敬邀大家於假日期間來苗栗特色館看展、嚐美食、享受拉坏、捏陶、茶席、花藝手作樂趣。