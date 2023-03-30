新北市政府祕書長邱敬斌今（30）日上午率市府團隊視察板橋區防汛整備作業，板橋區公所則由區長陳奇正簡報板橋區整體防汛整備作業，並帶領公所防災同仁進行大觀車行地下道封閉演練。各級民意代表、里長、防災企業及防災志工等超過10個單位派員出席視察及演練。

陳奇正進行簡報。（板橋區公所提供）

陳奇正表示，為災害來臨時，民眾生命財產的損失能夠降到最低，以及達到災害防救超前部署的成效，落實執行前防汛整備工作，是區公所每年汛期前的重大使命與工作重點。以板橋區大觀車行地下道為例，因為地勢較為低窪，強降雨時間若稍長則易致積蓄雨水，車輛誤入將有拋錨情形發生，甚至造成交通事故。為避免汛期時地下道發生危險事故，公所今天特別在防汛期前針對「大觀車行地下道」辦理車道封閉演練，模擬各種真實情境狀況發生時的處置作為，以期災況來臨時能迅速應變。

公所介紹移動式抽水機。（板橋區公所提供）

邱敬斌聽取公所簡報、視察江子翠抽水站及「大觀車行地下道」車道封閉演練後，勉勵公所團隊平時要做好防災工作，面對氣候變遷可能造成強降雨致災的隱憂要特別留意，並向在場參與演練及觀摩的防災企業、里長、里民致意，感謝民間共同參與本次的防汛演練，以及對市府防災工作的肯定。

消防人員進行受困人力救援。（板橋區公所提供）