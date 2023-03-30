嘉義市長黃敏惠感念嘉義農試所博士吳永培與市府共同推動「幸福嘉義米」，文雅國小也曾參訪吳永培育種的抗旱稻米，30日文雅國小用專屬嘉義市的「幸福嘉義米」煮出香噴噴白飯，黃敏惠市長與學童共進午餐，提前歡度兒童節，並向吳永培致敬。

嘉義農試所副研究員吳永培博士，致力研究抗旱、耐病蟲害稻米，本月22日因心血管疾病猝死，許多農友、學界深感不捨，其育種的台農82號米，與嘉義市政府合作推廣為「幸福嘉義米」。

嘉義市長黃敏惠開箱「幸福嘉義米 」文雅國小兒童節午餐，致敬稻米博士吳永培。（廖素慧攝）

黃敏惠表示，在兒童節前夕與文雅國小師生一同開箱「幸福嘉義米」，向日前過世的吳永培博士致敬，格外有意義，不僅讓學生對在地農業有更深刻的認識，也讓孩子們學習感恩。

黃敏惠表示，台農82號「幸福嘉義米」是嘉義市參加「2023東京食品展」時，向對稻米有高品質要求的日本介紹的好物，感謝吳永培博士辛勤研發培育，打造出優質米的新標準，創立屬於嘉義米的品牌，對農業、產業及教育都影響深遠。

嘉義市長黃敏惠肯定文雅國小用「幸福嘉義米 」作為兒童節午餐，致敬稻米博士吳永培。（廖素慧攝）

文雅國小校長黃金木表示，文雅國小師生曾參觀嘉義農試所抗旱水稻研究，吳博士曾詳細介紹農業面臨氣候變遷的永續經營的實際作為，師生受益良多，並對吳博士為台灣農業打拚的熱情而感動。

6年級學生李又禕說，原本以為吳博士會像電影中的科學家一樣神秘，沒想到卻像是親切的鄰家伯伯，笑呵呵的和我們分享他的研究，笑容就像陽光一樣熱力四射。