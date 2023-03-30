氣候議題國際高度重視，各國陸續提出「2050淨零排放」的宣示與行動，配合政府能源政策逐步朝「低碳電力」轉型，太陽能生力軍大量併網充足了白天的用電負載需求，隨著太陽下山光電佔比越來越低，使電力系統尖峰時段逐漸轉移至夜間時段，因負載型態的改變需調整時間電價之時間帶作為因應。

台電台北市區營業處於今日上午舉辦112年度大用戶座談會，邀集服務範圍的商業及公家單位辦公大樓用戶代表，說明「新尖離峰時間電價」移轉夜尖峰用電及4月實施的新電價表，提供辧公場所於夜尖峰適用的抑低用電方式，及需量反應負載管理措施適合選用的方案，以減輕用戶電費的負擔。

台電台北市區營業處長張建川表示，因應新尖離峰時間電價的實施，也為了讓用戶了解俾移轉或節約用電，有必要邀集用戶來座談，並以行業類別區分場次辦理宣導及說明。

張建川說，商辦性質的高壓用電戶數，佔台北市區處總高壓戶的50％以上，所以今年度第一次大用戶座談會的首選對象是用電性質相近的辦公大樓用電大戶，其他行業預計4月份將再辦理一場。

張建川強調，今年1月1日起開始實施新尖離峰時間電價，為了幫助辦公場所類型用戶掌握動力設備的相關資訊，找出移轉或減少夜尖峰用電的契機，及參加適合選用的需量反應負載管理措施，以減輕電費負擔。

張建川指出，這次座談會特別邀請綠基會陳益祥副理專題演講「商辦大樓節能技術」，以及分享該會的節能輔導成功案例。

另外台北市區營業處也在訪視大用戶的過程中，發掘到宏邑開發股份有限公司節電成功的案例，也特別商請該公司林竣達及陳世芳經理到現場分享。

與會的企業表示，座談會提供標竿用戶的範例，分享實際節能及移轉夜尖峰用電的成功經驗，可激發抑低夜尖峰用電潛力，紛紛回應將評估檢討適合抑低夜尖峰用電的方式。

台電呼籲辦公大樓用電大戶攜手響應友善環境，達成節電省費，也為穩定供電奉獻心力，共創三嬴。