4月2日是全國社工日，今天（30日）宜蘭縣政府舉辦社會工作專業人員表揚活動，肯定社工價值與專業的表現，有26位社工、2個網絡夥伴團體獲表揚，縣長林姿妙肯定、感謝社工的付出，更期盼社工的努力能獲得大家的肯定與支持。

宜蘭縣政府社會處表示，縣府從2010年起辦理社會工作專業人員表揚，經由公益彩券盈餘的經費挹注，今年在縣府縣政大廳舉辦表揚活動，縣長林姿妙親自出席頒獎給26位傑出的社工人員及2個網絡夥伴團體。

林姿妙表示，社工是社會福利最重要的推手，社工們秉持專業知能及素養，無畏風雨，用心為弱勢民眾提供最適切的服務，提升宜蘭縣社會福利服務的質與量，每位社工夥伴對社會安定的努力與貢獻都值得尊敬與肯定。

這次獲頒「最佳新人獎」共計有7名社工，獲獎者為游佩芸、陳玟君、吳宥萱、張哲瑜、張嘉恩、黃鼎倫及游百喬；獲頒「服務績優獎」共計有11名社工，獲獎者為陳芷涵、廖佩珊、張可枏、游哲昕、薩子謙、田惠伶、黃郁婷、郭庭紜、林威廷、李怡臻及鄭怡萍。

獲頒「資深敬業獎」共有8名社工，獲獎者為黃子明、游明璋、李婉慈、劉雅文、黃盈芳、陸怡秀、陳曉慧及吳宜靜；「社福夥伴獎」共計有2名獲獎，獲獎者為曾培雯律師、財團法人犯罪被害人保護協會台灣宜蘭分會。