桃園市YouBike擴大優惠前60分鐘騎乘免費。(呂筱蟬攝)

桃園市YouBike將從4月1日起，從前30分鐘免費優惠延長為前60分鐘免費，市長張善政30日前往平鎮區新勢公園向民眾公布這項消息，期盼透過騎乘優惠延長，可改變市民使用公共自行車的行為模式，讓通勤、通學可以有更多充裕時間，減輕通勤騎乘壓力。

交通局運輸規畫科指出，桃園市自2016年開始推廣公共自行車租賃服務，目前全市共有409站、1萬321輛自行車，實施至今發現有假日騎乘比例低、騎乘時間8成集中在前20分鐘內，以及週轉率偏低等發展困境，自4月1日起延長既有優惠時間，實施「前60分鐘免費補助」新政策，等同於民眾可享有10公里免費的路程，可大幅減緩民眾通勤騎乘壓力、填補公車路網縫隙與擴大觀光效益。

另外，觀光旅遊局也將推出「騎YouBike暢遊桃園」建議玩法，讓所有前來桃園觀光旅遊的民眾，可以暢遊更多桃園景點，整合性宣傳桃園市觀光資源，進而提升公共自行車假日觀光使用率，擴大邊際效益。

張善政說，桃園市從原來前30分鐘免費補助經費約1.42億，延長至60分鐘免費，預估騎乘次數將會成長15％約有190萬人次受惠，增加1200萬支出但相當值得。

他也表示，YouBike1.0版將到今年11月底，12月起將推出2.0版並陸續換新，也持續提供免費投保公共自行車傷害保險，民眾可以至 YouBike 官網及App免費投保。