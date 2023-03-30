國民黨台北市議員徐弘庭登記第八選區（中正、文山），對上現任立委賴士葆，雙方日前協調初選方式未果，30日由國民黨台北市黨部委員會開會決議，最終採黨員投票及全民調比例各3和7成。徐弘庭表示，年輕世代僅剩下退出或慷慨就義，將再思考。賴士葆則回覆，尊重並全力以赴。

徐弘庭28日與賴士葆妻子進行協調，徐弘庭希望採全民調，賴士葆則堅持採3＋7，黨員投票及全民調比例各3和7成。徐弘庭雖提出異議，認為直到3月31日黨員仍可繳黨費，在競爭的同時增加黨員並不公平，因此若最終採3＋7，將考量是否參選。然今日最終結果仍為3＋7，3＋7為39票，全民調11人。

徐弘庭於協調會出爐前受訪，他質疑，全民調相對省錢、貼近事實，也不會造成支持者的紛擾，為何不願意進行全民調？如果賴士葆在選區內長久經營，為何不敢用全民調，用比較貼近事實的狀況對決？黨員投票不僅問題多，且黨員結構和社會結構有落差，採黨員投票令人匪夷所思。

徐弘庭強調，直到3月31日前黨員還會因為繳黨費而增加，3＋7非常有爭議且不公平。若堅持採較有爭議的黨員投票，「劇本已經寫好，我們到底要不要跳進去？」且年輕世代應該無法與年長世代競爭，最終選擇只變成退出或慷慨就義，會再思考。

對於3＋7結果，賴士葆僅簡短回應，尊重並全力以赴。