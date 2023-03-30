隨著國際競爭日益激烈，越南企業正面臨巨大挑戰，人力資源管理數位化也成為急需解決的課題之一。現今很多越南企業依然在使用傳統的管理方式，使用人工紀錄、處理以及繳交各式表格，不僅效率低落，又容易出現錯誤。此外，當法令變動時，人工作業經常無法即時跟上，導致員工管理的問題愈發嚴重。為了解決上述困境，越南企業需要透過先進的人資系統有效管理其人力資源，提高生產力、改善作業效率，同時降低營運成本，並進一步分析數據，方能更好地掌握人才市場趨勢與企業管理的發展方向。

鼎恒指出，Apollo人資系統可以一站式幫助企業有效率地處理組織架構、打卡出勤、排班請假、薪資結算、資訊傳遞等多元項目，協助企業打造智慧化、數位化的管理模式。該系統支援繁體中文、簡體中文、英文、越文多國語系，並獲得桂盟集團、國聯鈕扣、協益電子、禾寶醫療器材等跨國客戶青睞，符合越南當地企業與台商的使用需求。

目前MAYO鼎恒數位已在越南成立子公司，並聘請在地專業顧問團隊提供完善的服務，現有金融保險、不動產、教育、非營利組織等產業客戶，將持續在越南拓展人資解決方案。