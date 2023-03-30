4月1日新電價即將上路，台電高雄區處積極推廣今年1月正式上路的新尖離峰時間電價，以及需量反應負載管理措施，近日全國百家扣件大廠CEO齊聚一堂，出席減碳交流會，台電針對扣件產業提出製程分析，建議可能的夜尖峰用電移轉方式、節電策略，以節省電費。
台電高雄區處長張以諾處積極推廣今年1月正式上路的新尖離峰時間電價，以及需量反應負載管理措施，並針對4月1日即將上路的新電價進行說明、釋疑。
針對夏季用電高峰即將報到，張以諾提到，太陽光電是目前再生能源重要的發展方向之一，考量太陽光電在上午供應較為充足，因此主要調整後的新時間帶離峰時間為上午，下午4時後則屬於尖峰時段。
近日台電高雄區處分別在由經濟部工業局主辦的扣件產業CEO減碳交流會上，以及岡山本洲產業園區法令講習宣導會上用力分享，期望透過各種管道與方式，讓高雄螺絲產業、金屬製品製造業等產業用戶了解新的政策及措施。
張以諾昨日前往扣件產業CEO減碳交流會分享，面對全國百家扣件大廠CEO齊聚一堂，特別針對扣件產業提出製程分析，建議可能的夜尖峰用電移轉方式、節電策略，把握機會讓在場的用戶了解台電對於協助用戶節省電費，以及穩定供電的重視。
另方面，岡山本洲產業園區服務中心舉辦每年2次的法令講習會，也是台電前往宣導的重點，現場超過80位參加人員，主要多為金屬表面處理、金屬製品製造業等用戶，讓更多人知道，因應政府能源政策，日益受到重視的太陽光電，供應充足的上午時段為離峰，下午4時過後則屬尖峰時段。
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