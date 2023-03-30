台電高雄區處昨天前往岡山本洲產業園區服務中心舉辦每年兩次的法令講習會，營業課長孫子翔上台分享新尖離峰時間電價，及需量反應負載管理措施。（柯宗緯翻攝）

4月1日新電價即將上路，台電高雄區處積極推廣今年1月正式上路的新尖離峰時間電價，以及需量反應負載管理措施，近日全國百家扣件大廠CEO齊聚一堂，出席減碳交流會，台電針對扣件產業提出製程分析，建議可能的夜尖峰用電移轉方式、節電策略，以節省電費。

台電高雄區處長張以諾處積極推廣今年1月正式上路的新尖離峰時間電價，以及需量反應負載管理措施，並針對4月1日即將上路的新電價進行說明、釋疑。

針對夏季用電高峰即將報到，張以諾提到，太陽光電是目前再生能源重要的發展方向之一，考量太陽光電在上午供應較為充足，因此主要調整後的新時間帶離峰時間為上午，下午4時後則屬於尖峰時段。

近日台電高雄區處分別在由經濟部工業局主辦的扣件產業CEO減碳交流會上，以及岡山本洲產業園區法令講習宣導會上用力分享，期望透過各種管道與方式，讓高雄螺絲產業、金屬製品製造業等產業用戶了解新的政策及措施。

張以諾昨日前往扣件產業CEO減碳交流會分享，面對全國百家扣件大廠CEO齊聚一堂，特別針對扣件產業提出製程分析，建議可能的夜尖峰用電移轉方式、節電策略，把握機會讓在場的用戶了解台電對於協助用戶節省電費，以及穩定供電的重視。

另方面，岡山本洲產業園區服務中心舉辦每年2次的法令講習會，也是台電前往宣導的重點，現場超過80位參加人員，主要多為金屬表面處理、金屬製品製造業等用戶，讓更多人知道，因應政府能源政策，日益受到重視的太陽光電，供應充足的上午時段為離峰，下午4時過後則屬尖峰時段。