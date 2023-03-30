童子瑋30日上午赴基隆市仁愛國小，致贈暖心小禮物給學童，祝福小朋友們兒童節快樂。（童子瑋服務處提供／張志康基隆傳真）

基隆市仁愛國小及成功國小30日提前歡慶兒童節，基隆市議長童子瑋30上午赴仁愛國小及成功國小共襄盛舉。童子瑋強調，市議會將持續為各學校特色班級爭取經費，讓他們在完善的環境下為夢想努力，身為大人的我們怎麼能不陪著孩子繼續加油。

成功國小校長陳怡君指出，往年兒童節，校方都會為孩子準備好禮物統一發放，為了讓孩子自主選擇，今年特別早在3月初，校方就先選定5種不同禮物，包含螢光筆、塑膠球、自動鉛筆、尺等，讓全校1到6年級的學童填寫禮物券，寫下自己想要的禮物選項，在29日上午，讓學童手持禮物券兌換自己想要的禮物。校方強調「就是要培養孩子發表自我意見」也感謝家長會協助購買禮物。

陳怡君說，感謝議長近年來協助爭取學校建設，例如可容納400人的演奏廳，這項工程不僅對校內師生有助益，對周邊民眾也是重要的活動場域；還有以往的琴房過於老舊，在童子瑋的爭取下，現在20間琴房修繕完成，孩子們可以在舒適的環境下練琴；再來是校門口地坪，之前孩子上下課經過，因為地面濕滑都會不慎滑倒，在童子瑋爭取經費後，目前地坪正在改建成混泥土地，未來孩子們經過會更加安全。

仁愛國小校長彭麗琦指出，校方與家長會共準備860份禮物，30日上午由議長、校長、家長會長與家長委員送給全校孩童，禮物包裡有筆、量角器、三角板等，校長說，這些禮物都是生活、學業上，孩子可以使用到的文具，也感謝家長會贊助購買禮物。

童子瑋才一踏進學校，就有孩子開心大叫「童子瑋叔叔！要來送禮物！」議長童子瑋也開心回應致贈暖心小禮物給孩子。童子瑋說，大人的世界少不了對立與紛爭，只有到了學校看到孩子笑容，能讓心情備感溫暖，孩子們的赤子之心，值得讓我們這些大人們感動與學習。

童子瑋說，基隆各級學校藝才班正在招生中，近年來教育朝向多元化發展，除了課業，孩子們更需要有發揮才能的舞台，藝才班就是最好的選項，一校一特色是校園營造的長遠目標，子瑋身為議員，會持續關注教育政策，爭取經費，讓學校環境更完善，也誠摯邀請有志於音樂、美術與舞蹈孩子們，可以加入基隆這個大家庭，基隆在地學校就有不輸雙北，且優質的藝術才藝班。