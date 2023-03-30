桃園市大溪木藝生態博物館成立8周年，以「放大大溪，在山河間尋覓生活醍醐味」為主題推出文化體驗遊程，將在今年4至5月舉辦包含旅人線與親子線共10場主題遊程，結合生活、生產、生態面向，帶領民眾以有別於過往視角，認識不一樣的大溪樣貌。

大溪木博館推廣大溪在地文化體驗遊程。（呂筱蟬攝）

木博館和執行團隊以「悠遊河階、玩木學藝、走街串巷、市集百味、樂活農趣」5大面向推出文化體驗遊程，「旅人線」從大溪昔日物產聚集地出發，帶領民眾走出老城區體會歷史，打開在地生活新想像，此遊程將深度走訪商業與人文造就不同街景的老城區及市場，到木器行吃一頓質感午宴體驗木香環繞，也將前往北台灣最具規模的有機社區「康莊休閒農業區」手作康普茶，並從食物中聊永續。

「親子線」則透過實境遊戲引導親子穿梭迷宮巷及公園小徑，探索日常小物和街邊景觀背後的故事。設計活動「豆干超級比一比」，可了解大溪人因早年集水區的好水質，造就遠近馳名的豆干等飲食文化，走進大街小巷「喝聰明水」，帶著孩子認識大溪歷代先民發展故事，也讓親子一同打陀螺，體驗大溪人因應地利取材之便而創作出的手作童玩。

大溪木博館自2015年起推動「街角館」計畫，邀請在地居民、店家一起保存、訴說地方故事，至今累計32家街角館及共學行動夥伴，遍布於大溪河東、河西及近山區，是體驗大溪各區生活特色的第一線。副市長蘇俊賓30日也頒發授證獎牌，見證居民夥伴經營街角館，成為體驗大溪的精彩場域。詳細遊程報名資訊，可上木博館官網或「島內散步」粉絲專頁查詢。