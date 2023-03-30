鼎龍能源科技公司計畫在芳苑鄉王功海岸設置太陽光電，面積約72公頃，30日依規定在地方召開說明會。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

中央政府推動再生能源，海岸光電普罩，鼎龍能源科技公司計畫在芳苑鄉王功海岸設置太陽光電，面積約72公頃，30日依規定在地方召開說明會，業者指出基內多屬於魚塭的人為環境，將採漁電共生，創造雙贏，彰化縣環保聯盟要求得確保案場內不會發生外運土方汙染魚塭。

這次申請王功海岸設置太陽光電設施，業者已經整合142位地主並取得所有權人的同意書，並得到經濟部能源局的支持函，因屬一級海岸保護區以外特定區位，除了依法辦理公開展覽，並在30日上午10時於芳苑鄉新寶村活動中心辦理公聽會，聽取民眾等相關建議，彙整再提送內政部海岸管理審議會審議。

業者指出，光電設施將以遠端監控方式進行管理，無人員常駐，故無生活汙水產生。基地在海堤內，多屬魚塭的人為環境現況，並未使用自然海岸及潮間帶，對於海岸自然環境的影響幅度較小。

30日說明會，地方要求提出回饋地方的具體計畫，並降低對於環境汙染的衝擊。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，許多光電案場發現被非法填埋廢棄物，作為路基或填在魚塭內，必須要確保案場內不會發生外運土方汙染魚塭的情事，且漁魚電共生一簽約就是20年，電鍍金屬基樁20年插在鹽份水域日曬雨淋，恐發生重金屬汙染，一定要做好環境監控，並指出計畫內容看不出對於水鳥生態熱區的迴避減輕對策。

業者表示，以政府公告之漁電共生專區作為開發基地規劃區域，為了減少開發強度，設備使用面積僅約佔總基地面積39.93％，保留約 60％的養殖水池在曬池期間可供水鳥棲息利用。維持既有的魚塭養殖功能，同時結合水鳥生態棲息環境保留，達到綠電發展與生態環境並存的目標，對環境發展有正面效益。