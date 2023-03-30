展望2023年，雖目前全球各產業仍壟罩在通貨膨脹、國際政治局勢等不確定性風險，但同時也受惠數位轉型、ESG、智慧製造、電動車等浪潮推動，樺漢持正面看待轉變為轉機，不僅在2023年開端繳出前2月累積營收達新台幣183.67億元、年增39.7%的成績，也正值2023年第一季尾聲，三大事業體在手訂單續創歷史新高，整體接單動能強勁，接單/出貨比值(B/B Ratio)也將從上半年的1.25~1.3目標降至第四季的1.1~1.15，整體庫存周轉天數第四季目標下降至90~100天，有助樺漢2023年第二季及全年營收、稅後淨利與EPS，持續保持高度穩定成長的目標邁進。

伴隨客戶對於「數位、綠色、資安、ML/AI」四大轉型所需日益迫切，樺漢積極水平及垂直整合子公司與合作夥伴之資源，樺漢IPC 3.0「硬軟整合、雲網結合、智慧連動」與ESaaS(Ennoconn Solution as a Service)開放性混和雲解決方案正式問市。樺漢訂閱式服務在工業物聯網(IIoT)應用軟體與四大AI雲訂閱式服務，為能源監控管理系統、裝置運行監控預測、網路安全管理系統、供應鏈管理系統，至今已獲超過十個產業客戶，包括政府機關、智慧樓宇、電動車等產業企業與政府客戶訂單，挹注樺漢持續朝向毛利率25~60%之高毛利產品與服務市場拓展。