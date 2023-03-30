偉訓今天午舉辦法說會，儘管電競相關產品自2021年第4季開始面臨清庫存壓力，加上新冠肺炎疫情、塞港等因素影響，致使偉訓2022年合併營收為63.75億元，年減23.12%，營業毛利為13.4億元，年減15.15%，但藉由更嚴謹地控制營業成本，全年成本降幅達25%，毛利率、母公司業主淨利與淨利率不降反升，合併毛利率為21.02%，年增1.98個百分點，營業淨利為4.8億元，年成長6.95%，營業淨利率為7.54%，年增2.12個百分點，稅後盈餘為3.68億元，年增24.27%，稅後盈餘及每股盈餘皆優於2021年，每股盈餘為3.28元。

王駿東表示，電競相關產品自2021年第4季開始清庫存，讓我們嚴格檢視營運成本，包括製造及間接人工，這樣的成本精簡有助於未來的競爭力。

展望今年，在電源事業部分，偉訓因長期投入新世代半導體及疊層式專利變壓器研究，以及數位電源和水冷模組開發，已邁入下個世代的電源設計，目前已取得北美及歐洲一線電競品牌合作，且受益於高度自動化與持有特定專利，金牌與1000瓦以上高階電源出貨量大幅提升，訂單能見度已達2024年。

王駿東表示，隨著電競客戶需求回溫，今年電源產品可望較去年成長50%，是推升今年營運重回成長主要動能。

再者，偉訓機殼事業與北美雲端大廠第二款機櫃(42U)產品驗證通過，並於本月開始出貨，未來將逐步帶來更多訂單，預估2023年機櫃訂單將有雙位數成長。

在自有品牌COUGAR方面，偉訓目前已發展出十大類產品線，機殼、電源、電競椅皆是受國際獎項與媒體認可的高品質產品，COUGAR已拓展至85個國家，第1季出貨量相較去年同期已有大幅成長，今年COUGAR也將推出符合高階CPU與顯示卡需求的新產品，全年出貨可望接近2021年的水準。

由於新能源已是未來趨勢，偉訓今年也將積極布局新能源事業，運用現有開發生產技術，投資新能源車產品生產設備及相關零組件，目前已通過IATF 16949認證，銅排與銅鋁排產品已取得德國客戶承認，也有來自英國、美國、印度的客戶表示高度合作興趣。

王駿東表示，新能源相關產品可望於第4季小量出貨，明年訂單有望佔公司營收比重達兩位數，公司目標是朝向佔比15%到20%，至於毛利率雖然不如伺服器產品，但可望優於電源產品及自有品牌產品。

因應訂單需求增加，偉訓將擴增全球生產基地，分別在墨西哥及泰國設廠，預計2024年正式啟用，王駿東表示，泰國設廠由偉訓主導，墨西哥則由富驊負責，加上既有的台灣與中國廠區，偉訓將有四個生產基地，分別專注不同事業訂單，擴增生產基地主要承接伺服器與新能源車，台灣與中國則繼續專注於PC、醫療床、Cloud雲端，最大化生產動能之餘，也開拓更多當地客戶商機。 此外，根據QYResearch調查，中國醫療床市場規模2022~2025年CAGR估10.5%，2025年規模將達26.7億美金，而中國政府也為2025年後醫療場所使用之醫療床頒布新規定，包括需通過NMPA檢驗、於中國生產製造等，偉訓持股6成的子公司力韡長期深耕醫療床市場，優勢產品包括醫院病床、診所診療床與照護機構長照床，因力韡擁有中國NMPA生產許可證及銷售許可證，憑藉此獨特優勢，力韡將和北美醫療床大廠客戶在2025年前再導入生產3款高階醫療床，也規劃全球銷售，預期偉訓在醫療與長照訂單領域將有大幅成長。