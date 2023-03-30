俄烏戰火延燒一年，多家西方跨國企業已經退出俄羅斯市場，作為對戰事的回應。但近日俄羅斯公布一項裁決，要求這些企業若出售其在俄羅斯資產，必須向俄羅斯政府直接捐款。

金融時報報導，這項周一公布的裁決，使任何尚未完全脫離俄市場的企業面臨更大壓力。在此之前，這些企業原本有兩種選擇，自願向俄羅斯國家預算捐款（約10%資產銷售所得），又或者是推遲數年再拿到銷售款項。

基輔經濟學院研究所（KSE）沙皮瓦爾（Nataliia Shapoval）表示，「此舉標誌欲出售俄資產的西方企業面臨越來越多限制」。

一名曾參退出交易的消息人士透露，大多公司希望盡快退出俄羅斯，所以選擇直接支付10%的稅和直接拿到現金，而非延後的不確定性。如今新規使得這些企業沒有選擇，律師事務所Nektorov, Saveliev & Partners合夥人表示，「新舊規定的區別在於，公司不再有選擇，這是真正的財產扣押」。

KSE調查1400家在俄外企，其中許多企業一直試著退出俄羅斯市場，但由於每筆交易都需要和俄羅斯外國投資委員會談判，過程漫長又複雜，一位曾參與談判的人說，「現在約超過2000筆申請正在等待批准，但委員會每個月只開3次會，每次批准不超過7個申請」。也就是說，依這樣的效率，若要消耗所有申請，至少需要花費8年左右的時間。