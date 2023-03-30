台灣外海3月出現16具浮屍駭人聽聞，內政部長林右昌今早又說，2月18日到3月29日沿海發現浮屍竟多達20具。初步清查這些浮屍大多是越南人，與偷渡案的關聯較高。中廣董事長趙少康直批，有這麼多人想到台灣淘金，當然因為國內工作對他們有吸引力，但是一查才發現，台灣對協助偷渡者的罰則太輕，甚至可以緩刑，都是讓偷渡猖獗的原因，不出大事政府就不重視，終於引爆悲劇。他呼籲應嚴查重罰阻斷浮屍慘劇重演。

趙少康今(30日)在臉書發文質疑，恆春籍漁船「金順滿1號」，三年前載36名越南偷渡客來台，原本想從墾丁上岸，被逮個正著，船長被判緩刑，罰錢了事，讓白忙一場的海巡署跟員警都很不滿，嘲諷法院「佛系判決」。果然才隔半年多，同一艘漁船又載26名越南偷渡客闖關被逮。雖然說賊星該敗，這艘漁船兩度翻船，但中間成功偷渡多少次？其他更多沒被抓到的偷渡船跟偷渡客呢？又有多少離鄉背井的偷渡客被海上丟包？

「人命被如此輕賤，想想真是毛骨悚然！」趙少康強調，我們對一隻狒狒之死無比悲憤，對20條喪生大海的人命不是更該哀傷？20條人命，就是20個家庭的悲痛，他們可能都有各自的不得已。林右昌說，20具浮屍有9具是中華民國籍，都是落海或輕生，至於其他多數可能是越南籍偷渡客。到2月底，在台灣失聯的越南移工人數高達5萬1245人，是各國比例最高，他們很大一部分可能也跟偷渡客一樣，成為國內的「黑工」。

趙少康直言，如果司法體系總是輕縱偷渡集團份子，等於變相鼓勵他們可以為錢鋌而走險，會有更多人命喪海上，不只應該嚴查重罰偷渡集團，國內防堵與查緝「黑工」的態度也應該更積極，讓偷渡客趁早知難而退，不要讓悲劇不斷發生。至於9名國人，真的都是落海或輕生嗎？有沒有在海上被謀殺或在陸上被謀殺在海上棄屍的？這些都要好好徹查才可以。

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