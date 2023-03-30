今(30)日台中市台灣大道229巷5號，傳出房屋倒塌意外，造成3位工人遭土塊活埋，而消防人員抵達後先將51歲蔡姓男子救出，但送往台中醫院搶救不治身亡，而其他兩名分別是52歲陳姓、41歲吳姓工人待救援；在現場疑似有傷者的家屬不耐久後，看著救難人員徒手搬運土塊救援，心急的在現場大吼「還要等多久？那我爸欸！」。

這起房屋倒塌意外發生後，台中市消防局於上午10時44分獲報，聯繫報案人表示現場為工地施工，隔壁2樓RC結構建築物倒塌，並出動第七大隊、信義、中區、中港、北屯、大誠及西屯前往搶救。

當地光復里里長張富星表示，現場為一整排房屋，當初7號房屋主欲施工時，有找5號房屋主一起，但5號房屋主沒有答應，由於這整排房屋都是年代久遠，7號房施工挖空後，5後房屋向右倒倒塌，導致3位工人遭活埋；救難人員救出其中1名蔡姓工人，送醫後不治身亡，而搜救犬也在現場聞到2名工人氣息，等待救援。

據《ETtoday新聞雲》報導，房屋倒塌現場不穩定，擔心傷者遭二次傷害，因此搜救人員「徒手搬運」，無法動用大型機具，疑1名傷者的兒子情緒非常激動，不耐久候的他在現場大吼「還要等多久？那我爸欸！」。