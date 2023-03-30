瀚亞投信劉姓前投資長涉嫌於2018年至2021年間，先行指示親人劉姓女子下單特定個股，之後再利用職務機會，讓瀚亞投信基金及全委帳戶買賣相同股票，藉搭順風車方式3年獲利數千萬元，且為掩飾不法，未向公司申報交易，事後遭金管會金檢發現，除對劉男解職外，並將劉送辦。台北地檢署30日指揮調查局台北市調查處兵分8路搜索約談劉男、劉女2人到案，全案朝《證券投資信託及顧問法》偵辦。

檢調調查，劉男自2017年9月1日起擔任瀚亞投信投資長，負責督導全公司所有基金及全委帳戶交易，但劉男先指示親人劉女，以陳姓人頭帳戶下單特定個股後，再利用職務機會指示瀚亞投資旗下基金及全委帳戶於2018年10月1日至2021年5月31日交易相同股票，劉男藉此進行當沖或隔日沖交易賺取價差，估計獲利數千萬。

金管會2021年9月金檢瀚亞投信時，發現此事，劉男並自白坦承自2017年底至2021年3月使用陳姓人頭帳戶交易股票等情事，且劉男未向瀚亞公司申報個人交易，金管會去年7月28日裁罰瀚亞投信400萬元，並分別就3項業務禁止辦理3個月到2年，也對前劉男做出解職及3年內不得回鍋金融業擔任相關職務，並依法將劉男移送檢調偵辦。

北檢30日指揮調查局台北市調查處搜索8處，約談劉男及為其下單的親人劉女2人到案。