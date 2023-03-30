農糧署東區分署與宜蘭縣政府農業處等相關單位，一同推廣有機椴木香菇。（農糧署東區分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

比有令有機農場示範說明椴木鑽孔。（農糧署東區分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

南澳鄉擁有良好的林木環境。（農糧署東區分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

展售宜蘭縣有機農產品。（農糧署東區分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣環山面海、地形多變，獨立地形留下許多自然資源，是栽培有機農作物椴木香菇的絕佳地點，南澳鄉為主要產地，其次為大同鄉，年生產量高達9840公斤，為縣內重點推廣的原鄉特色農作物。農糧署東區分署表示，來到宜蘭，不妨細細品味有機柴燒椴木香菇在味蕾綻放的香氣，挖掘原鄉生活的美味寶藏。

宜蘭有機農作物面積約626公頃，有機蕈菇為24.8公頃，其中有機椴木香菇在以泰雅族為主的南澳鄉15.2公頃及大同鄉5.2公頃栽培面積最廣，是現今縣內重點推廣的原鄉特色作物，年生產量高達9840公斤，由於植菌在長尾栲、青剛櫟、杜英等樹種木頭上，香菇濃郁香醇，淡淡木質香增添餐桌雅緻風味，常供不應求。

莫南農場老闆林家瑋指出，2年前返鄉創業，試著將新資訊帶回部落，協助農民完成有機認證標章，以提高大盤商價格，增加農民的經濟收入，也持續傳承祖先的技術、經驗及資源種植香菇；因自己本身為特勤部隊退休，遂將專業領域加入農場遊程裡，讓遊客可以體驗部落原始、野外求生的活動，帶動部落觀光發展。

林家瑋表示，南澳有機椴木香菇迷人的地方在於，高800公尺至1000公尺高山、天然環境下走菌，有別於其他地方是在溫室裡種植，且採用傳統工法烘烤，需24小時在烘烤機旁注意香菇乾溼程度，隨時分類、翻轉香菇，增添的燒材風味，迷人的香氣讓不少老饕喜愛不已。

農糧署東區分署長徐輝妃表示，因宜蘭環境非常好，尤其南澳、大同的山林都維護得很好，豐富的木材資源很適合發展椴木香菇，完全使用天然在地林木取材，不須使用化學資材，符合有機友善的種植方式，期盼藉由在地鄉裡的推廣，讓原鄉都能投入種植更多農作物，帶動地方有機產業發展。