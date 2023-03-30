基隆市警察局第二分局信六路派出所30日上午獲報，義一路段有男子於房仲公司前撒冥紙。員警到場了解後，發現顏姓男子聲稱疑遭該房仲公司朱姓店長藉由房屋買賣騙取斡旋金新臺幣30萬元。警方當場依恐嚇罪嫌將顏男移送臺灣基隆地方檢察署偵辦，另顏男對該朱男提告詐欺罪部分依規定受理後，將再行通知朱男到案說明。

基隆市警局表示，來自台北市顏男聲稱其付了30萬元的斡旋金，委由朱姓房仲購買房子，然事後發現被騙，於日前控告朱男涉嫌詐欺。但顏男怨氣未消，今天竟至朱男的店外撒冥紙抗議，當下被警方依恐嚇罪嫌送辦。

據了解，本案為50多歲住台北的顏姓男子想在基隆置產，於今年初接到一家房屋仲介公司位在基隆的加盟店朱姓店長通知八斗子有間平房要賣，而連同屋外空地總價545萬元。因顏男認為低於市價，便開立30萬元支票當斡旋金，但事後發現是騙局。而顏男28日傍晚至台北市信義警分局吳興街派出所報案，指控朱男涉嫌詐欺。台北市警方受理後，將該案轉由基隆市警察局第二分局查辦，並將通知朱男到案說明。

警方到場後，認為顏男行為已涉犯恐嚇罪，將其移送法辦。（基隆市警局提供／徐佑昇基隆傳真）

然而顏男昨天到朱男的加盟店未見到人，今早竟再到加盟店直接在店外拋灑冥紙，並貼上白布條等抗議，宣洩不滿。警方獲報後到場蒐證，認為顏男之行為已涉犯恐嚇罪嫌，全案移送基隆地檢署偵辦。至於朱男被控涉嫌詐欺部分，將再行通知其到案說明。