天氣漸漸炎熱，又快到了用電高峰的季節，為積極推廣今年一月正式上路的新尖離峰時間電價，及需量反應負載管理措施，並針對4月1日即將上路的新電價進行說明、釋疑。近日台電高雄區處在處長張以諾帶領下，分別在由經濟部工業局主辦的扣件產業CEO減碳交流會上，以及岡山本洲產業園區法令講習宣導會上用力分享，期望透過各種管道與方式，讓高雄螺絲產業、金屬製品製造業等產業用戶了解新的政策及措施。

台電高雄區處處長張以諾 29日在由經濟部工業局偕同金屬中心、台灣螺絲工業同業公會規劃的「扣件產業CEO減碳交流會」上，用力推廣新時間帶，並分享節電策略。(台電高雄區處提供)

張以諾29日上午在扣件產業CEO減碳交流會上，面對全國百家扣件大廠CEO齊聚一堂，特別針對扣件產業提出製程分析，建議可能的夜尖峰用電移轉方式、節電策略，讓在場的用戶了解台電對於協助用戶節省電費，以及穩定供電的重視，達到節能與減少產業成本雙贏。

「推廣！推廣！再推廣！」張以諾說，面對即將調整的電價，用戶現在更加重視節電的方式，這時出來推廣，雖然遇到的問題很多，但也恰好是和用戶說明、解說的關鍵時刻。淨零排放絕對是今年台電和用戶們必須一起努力的重要課題！

台電高雄區處昨天前往岡山本洲產業園區服務中心舉辦每年兩次的法令講習會，營業課長孫子翔上台分享新尖離峰時間電價，及需量反應負載管理措施。(台電高雄區處提供)

而另一頭在岡山本洲產業園區服務中心舉辦每年兩次的法令講習會，也是台電前往宣導的重點，現場超過80位參加人員，主要多為金屬表面處理、金屬製品製造業等用戶，在場的台電業務副處長湯惠蓮與營業課長一樣把握時機上台分享，讓更多人知道，因應政府能源政策，日益受到重視的太陽光電，供應充足的上午時段為離峰，下午四點過後則屬尖峰時段。