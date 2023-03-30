天氣漸漸炎熱，又快到了用電高峰的季節，為積極推廣今年一月正式上路的新尖離峰時間電價，及需量反應負載管理措施，並針對4月1日即將上路的新電價進行說明、釋疑。近日台電高雄區處在處長張以諾帶領下，分別在由經濟部工業局主辦的扣件產業CEO減碳交流會上，以及岡山本洲產業園區法令講習宣導會上用力分享，期望透過各種管道與方式，讓高雄螺絲產業、金屬製品製造業等產業用戶了解新的政策及措施。
張以諾29日上午在扣件產業CEO減碳交流會上，面對全國百家扣件大廠CEO齊聚一堂，特別針對扣件產業提出製程分析，建議可能的夜尖峰用電移轉方式、節電策略，讓在場的用戶了解台電對於協助用戶節省電費，以及穩定供電的重視，達到節能與減少產業成本雙贏。
「推廣！推廣！再推廣！」張以諾說，面對即將調整的電價，用戶現在更加重視節電的方式，這時出來推廣，雖然遇到的問題很多，但也恰好是和用戶說明、解說的關鍵時刻。淨零排放絕對是今年台電和用戶們必須一起努力的重要課題！
而另一頭在岡山本洲產業園區服務中心舉辦每年兩次的法令講習會，也是台電前往宣導的重點，現場超過80位參加人員，主要多為金屬表面處理、金屬製品製造業等用戶，在場的台電業務副處長湯惠蓮與營業課長一樣把握時機上台分享，讓更多人知道，因應政府能源政策，日益受到重視的太陽光電，供應充足的上午時段為離峰，下午四點過後則屬尖峰時段。
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