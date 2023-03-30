台體大教練趙榮瑞(右一)與愛徒蔡宇翔(右二)、球隊顧問吳國鴻(左)、日本鹿島釀造隊總教練永吉龍也(左二)合照。(趙榮瑞提供)

台體大在上周日的大專聯賽成功闖進4月8日決賽，總教練趙榮瑞昨日就馬不停蹄地帶著球隊門將蔡宇翔前往日本與佐賀鹿島釀造足球俱樂部完成簽約，看著子弟兵即將有另一番新發展，趙榮瑞開心表示，「希望宇翔能在這裡實現夢想！」

趙榮瑞今日在臉書上寫著，台灣足球發展又突破一項里程碑，過程雖艱難，但最終還是順利突破，台灣選手終於順利完成加入日本佐賀鹿島釀造足球俱樂部的簽約儀式，不過，黃子銘未能加入，實在太可惜了。

趙榮瑞口中提到的黃子銘，起因是今年1月他帶著蔡宇翔和黃子銘前往鹿島釀造隨隊移訓，當時球隊表達出想要簽下兩人意願，然而黃子銘因為家庭因素忍痛放棄赴日機會，幸好蔡宇翔還是如願與球隊簽約，即將成為旅日球員。

對於在大專聯賽決賽前將當家守門員送往日本尋夢，趙榮瑞直言，「少了宇翔確實會造成球隊實力恨大影響，但為了球員未來著想，我寧願放手也要幫助宇翔圓夢，而且鹿島釀造下周就有安排賽事，宇翔必須提前適應才行。」

趙榮瑞強調，首次促成此簽約對台灣足球水準的提升具有加分作用。同時，該俱樂部也願意每年提供二、三位優質青年選手的培訓，同時也受聘擔任該隊台灣的代表人，相較於過去台灣球員到日本待的時間短、機會少，很難被看到，這將會是很好的機會。」