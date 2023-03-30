前總統馬英九訪陸持續受關注，致理科技大學國貿系副教授張弘遠指出，此訪就是要夯實中華民國的內涵，錨定「憲法中國」的概念。假使當前民進黨的論述是「務實台獨」，則國民黨的九二共識論述就是「務實統一」，而馬英九從大陸回來，國民黨的兩岸實質論述就會出現。

張弘遠向本報表示，他在擔任國民黨大陸事務部副主任期間，與台大政治系教授左正東重建國民黨在兩岸政策的論述，即把中華民國憲法的「憲法中國」、「民主中國」精神填入其意識形態內核，並在外圍重建九二共識。他直言，當前國民黨顯然未接續這樣的論述。

張弘遠續指，所以馬英九訪問大陸，就是要夯實中華民國的內涵，去做概念的錨定，即中華民國對統一的論述；同時，北京的兩岸論述核心，就是中華人民共和國對統一的論述，但目前其意識形態外圍已從大陸國家主席習近平在《告台灣同胞書》40周年之際將九二共識與一國兩制掛鉤的說法，重新調整回一中各表原則。

張弘遠強調，如此將不可避免地出現「兩個實體」論述，雙方若不處理這個問題，那就又回到馬英九當時訂下的一中各表原則，「老馬要玩的是這個」，而他此次訪問也已經達到向對岸表達政治論述的目的。

換句話說，馬此訪就是趁中共在「二十大」後調整其兩岸政策意識形態外圍之際，盡量創造外交實質意義，將兩岸的政治空間外擴，也把政治光譜往台灣拉近一些；用建構主義的形式「以弱擊強」，創造國民黨現在兩岸關係的實質論述，則2024年的總統選舉就不會是和戰之爭了。

張弘遠進一步說，假使民進黨的論述是「務實台獨」，則國民黨的九二共識論述就是「務實統一」，所以台灣的年輕人就會感受到國民黨重視捍衛中華民國的存在，而民進黨不就是在保衛中華民國台灣的存在嗎？兩者就會產生交集，而「只要10年、20年，（台灣）下一個世代的政治人物就會出現交集」。