美國田納西州27日才發生教會學校槍擊案釀多人死傷震驚全國，28日印第安那州又發生離奇槍擊案，年僅5歲的小童竟拿家裡的手槍朝16個月大的弟弟開火，小寶寶傷重不治。

美國多家媒體報導，案發地點位於印第安那州西北部蒂珀卡努郡（Tippecanoe）郡府拉法葉（Lafayette），距離州府印第安納波利斯（Indianapolis）約95公里。驗屍官29日下午說明，死者是年僅16個月大的男嬰以賽亞（Isiah Johnson）。初步調查顯示，受害者死於槍傷，死亡方式仍待完整調查與毒物採檢結果出爐方能確定。

警方28日公布案情進度指，案發地點位於轄內拉法葉一處社區公寓住宅，一戶人家在當地時間28日下午3點鐘左右向警方報案，報案人描述，現場有個小孩子沒了呼吸。報案電話在案發公寓外撥打。

蒂珀卡努郡警與拉法葉警方研判，男嬰遭5歲的手足開槍射擊，這名手足拿得到放在公寓裡的手槍；最先趕到案發公寓裡處置的人員並未執行急救，男嬰身上有槍傷，被發現時已經死亡。

拉法葉警局說明，案發時，現場有一名成人與兩名兒童，3人已接受警方偵訊。直到29日上午，警方尚未逮捕任何人。美國國家廣播公司（NBC）向警方詢問報案者的身分、兇槍原本放置地點、兇槍是否合法購買、有無任何成年人面臨起訴，拉法葉警局均不願透露、僅稱調查仍進行中。