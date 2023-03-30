張維駿以健康產業結合運動，贊助台中太陽職籃隊，多年來投身公益，獲台中市政府頒發「社會優秀青年」。(林欣儀攝)

曾在美國希爾頓飯店、外商3MGoogle、卡內基訓練等知名企業擔任要職，3年前因緣際會接任康諾生技負責人的張維駿，除帶領公司從原料製造廠轉型至「直供」行銷，多年來在扶輪社、上市櫃協會等社團投身公益，並以健康產業結合運動，贊助台中太陽職籃隊，獲台中市政府頒發「社會優秀青年」，他說，未來將秉持「利他」初心，持續貢獻社會及產業。

身為台中知名建商生產力建設集團總經理張芳民之子，張維駿原本從事建築相關行業，3年前在機緣巧合下，斜槓入主康諾生技公司，多年來在各大社團相當活躍，不但成立大墩扶輪社，也擔任台灣上市櫃協會中台灣社團聯合會策略長、公關長等職務。

自稱「生技小白」，張維駿說，自己用過去從事建設、行銷的理念，從業外角度觀察大健康產業的市場生態，帶領高科技生醫團隊研發推出多項高品質保健食品，並以創新的經營模式達到公司轉型，又因為身在台中，決定結合健康與運動產業，與太陽職業籃球隊合作，開拓新商業模式。

不但供應太陽職籃隊球員們高機能蛋白粉等健康食品，張維駿也積極參與相關運動活動；在社團帶領下，他積極投入公益相關工作，包括協助惠明盲校、嘉義平愛孤兒院等團體，成績受肯定。

對於這次榮獲台中優秀青年殊榮，張維駿謙虛說，感謝台中市政府的肯定，與高人為伍，與智者同行，讓自己能夠見賢思齊，未來除了事業衝刺以外，也盼能保持利人利己，何樂不為的初心，務實經營企業與自我人生。

對於兒子獲頒優秀青年，張芳民開心說，兒子做了許多社會公益相關的事情，是自己感到最高興的。