高雄市六龜區生產的蓮霧果大堅實、肉質脆爽口又多汁，廣受消費大眾喜愛，六龜區農會特舉辦「蓮霧品質評鑑競賽」。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

高雄市六龜區生產的蓮霧果大堅實、肉質脆爽口又多汁，廣受消費大眾喜愛，六龜區農會舉辦「蓮霧品質評鑑競賽」，分黑糖芭比蓮霧及蜜風鈴蓮霧兩組，經過激烈競爭，最後由許煒宏先生獲得黑糖芭比組冠軍，蜜風鈴組則由李清萬先生奪冠。

六龜蓮霧高品質獲得生鮮供應商的青睞，特別南下與農會簽訂採購備忘錄，將頂級蓮霧推上各大通路。

六龜區農會總幹事林芷蕾表示，近年來農會極力推廣自有品牌「南果美眉」，此次特別舉辦蓮霧評鑑競賽，除了精進農民的栽培管理技術外，也藉此推廣六龜頂級蓮霧。參賽果品須先通過農藥快篩，再經嚴謹評鑑果品的分級包裝、外觀、重量、色澤、甜度等。

林芷蕾說，蓮霧評鑑分為黑糖芭比蓮霧和蜜風鈴蓮霧兩組，都是深受消費者喜愛的品種。黑糖芭比蓮霧比一般品種大3倍，產量稀少珍貴，甜度可達14度，果實飽滿，口感紮實多汁，被封為蓮霧界的LV。

蜜風鈴蓮霧酸度略低於南洋種，糖度在10-14度，外型特色偏瘦長型，外皮光亮如打過蠟，顏色為紅色到深紅，果色鮮紅富有光澤，十分吸睛，是蓮霧界的纖細美人。

高雄市農業局長張清榮指出，高雄蓮霧種植面積約406公頃面，以六龜區為大宗，占350公頃，前年受到中國大陸片面禁止輸入蜜風鈴蓮霧的衝擊，目前透過冷鏈技術改良，媒合北美與東南亞等海外通路，同時也強化國內市場，降低對中國大陸的依賴。

六龜南果美眉蓮霧的媚力也吸引大型通路業者福和生鮮農產股份有限公司董事長邱進福的注意，在高雄市政府農業局長張清榮的見證下，與六龜區農會簽定採購及行銷合作備忘錄，未來全台消費者可在超商、賣場品嘗到這次六龜評鑑冠軍的蜜風鈴蓮霧。