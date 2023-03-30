雲林縣立委林文瑞（左二）會後贈交通部長王國材（左二）一袋雲林蒜頭，表達雲林縣的人情味。（周麗蘭攝）

立法院交通委員會及交通部官員今（30日）到雲林考察，縣府提出斗六市區鐵路立體化、國道3號古坑交流道側車道、危險橋梁維修改建、古坑鄉山區觀光景點道路、國道3號增設林內交流道連結彰化二水鄉匝道案、林內火車站跨站天橋等6案，交通部長王國材允諾協助。

立法院交通委員會召委陳雪生30日帶領交通部局處官員約50人到雲林考察，雲林縣立委林文瑞全程參與，縣長張麗善親自迎接，古坑鄉、林內鄉、口湖鄉長亦出席，工務處長汪令堯簡報雲林縣亟需解決的6項重大交通建設。

汪令堯指出，斗六市區鐵路立體化計畫中央相關審查進度緩步、國道3號古坑交流道平面側車道工程因物價漲幅須增加4.9億元經費、雲林縣內待維修橋梁需2.68億元、古坑地區觀光道路建設需8.3億元、國道3號林內段匝道700萬元評估作業費尚未撥付、林內火車站需新建跨站天橋。

縣長張麗善在會中亦爭取交通部支持雲縣府規畫的6個轉運站，她表示，全台都在推透過套票加速交通便利性，但雲林縣交通基礎建設本來就有缺失，公共運輸系統可說嚴重不足，必須透過轉運站解決。

張麗善也為林內火車站興建跨橋請命，林內鄉的觀光量能提升，火車站設施必須活化以符合現代遊客使用需求，希望中央協助9000萬元經費。林內鄉長劉姿言、古坑鄉長林慧如亦發言爭取鄉內交通建設。

逐項討論後，交通部長王國材允諾協助國道3號古坑交流道平面側車道工程向行政院溝通維持全額補助的原決議；國道3號林內段匝道可行性評估費用由交通部內協調撥付；加速斗六市區鐵路高架化案的審查進度；林內火車站新建跨站天橋可提案。