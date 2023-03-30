中共中央總書記習近平，昨日主持召開中共中央政治局會議，其中一項內要內容是審議《領導幹部報告個人有關事項規定》。會議要求領導幹部對黨忠誠老實、光明磊落，說老實話、辦老實事、做老實人，如實報告個人有關事項，自覺接受組織監督。高級幹部要帶頭執行、模範遵守。

會議指出，中共十八大以來，把嚴格執行領導幹部個人有關事項報告制度納入全面從嚴治黨戰略布局，作為嚴明黨的紀律規矩、從嚴管理監督幹部的重要措施，有力推進管黨治吏走深走實落地見效。修訂《領導幹部報告個人有關事項規定》，對於深入貫徹二十大精神，健全中國特色領導幹部個人有關事項報告制度，完善自我革命制度規範體系，進一步加強對領導幹部的管理和監督，具有重要意義。

會議強調，領導幹部個人有關事項報告制度是請示報告制度的重要組成部分，向組織如實報告個人有關事項是領導幹部必須遵守的政治紀律和組織紀律。領導幹部要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，對黨忠誠老實、光明磊落，說老實話、辦老實事、做老實人，如實報告個人有關事項，自覺接受組織監督。高級幹部要帶頭執行、模範遵守、以上率下。

會議要求，各級黨委（黨組）要認真履行全面從嚴治黨主體責任，以嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍抓好貫徹執行，嚴明報告紀律，加強抽查核實，堅決維護報告制度的嚴肅性和權威性，推動報告制度在全面從嚴治黨中發揮更大作用。