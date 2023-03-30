但在櫃買指數轉強，題材股發揮下，指數維持高檔震盪，終場加權指數上漲79點，收在15,849點，成交量為1,841億元，量能持續萎縮。

國泰證期協理簡伯儀指出，在全球景氣低迷，終端產品需求疲弱，加上產業鏈持續進行庫存調整，生產下滑導致工業、製造業生產指數再度衰退。

包括工業生產指數及製造生產指數、景氣綜合判斷分數、外銷訂單、出口等表現均不佳，除了零售及餐飲營收統計受惠疫後商機表現不錯，經濟呈現外冷內溫，惟整體來看，顯示本季落底，回溫跡象明顯。

3月指數出現震盪整理，股價曾經寫下15,921點再創近期新高，隨著國際股市回檔，指數出現過關壓回，型態上，大盤從2月以來大致上呈現高檔區間震盪，因此，區間高低點15,186～15,921點可視為盤勢支壓區，若未明線帶量突破或跌破，預期後續指數仍維持整理期。

3月整體上市融資增加接近接近百億，但融券在回補潮之下減少超過25萬張，上櫃融資增加超過40億元，融券回補超過4萬張，呈現資增券減，融資持續走揚，整體增加幅度大於指數漲幅，籌碼凌亂，不利於指數發展。

但近期外資與投信對於台股偏向積極，法人態度正向，且觀察近期美元指數轉弱，亞幣維持強勢，有利於台幣升值。

整體而言，第一季整體總體經濟呈現持續下滑，但數據最壞的狀況已經過去，年減幅度有機會縮小，技術面上，指數型態維持大箱型區間，籌碼偏亂，周線指標高檔轉弱，美元弱勢、法人回補，預期台股仍將維持區間震盪整理。