加工處30日表示，艾盟特檢驗公司主要從事食品環境檢驗服務及健康食品評估試驗；全球食品安全檢測市場以歐美等已開發國家為主，近年國人對食安問題日益重視，我國食品安全檢測市場年增率約6％，至115年可望成長至45至55億元。該公司經營團隊對食品檢驗具豐富經驗，將可為保健食品及農業食品生技等產業提供最專業的服務。

尚穩建公司從事建立BIM（Building Information Modeling）建築資訊模型平臺、住宅大樓設計、開發及租售，提供各階段建築相關問題諮詢及設計內容服務；華葳集成公司為新創設的專業綠能機電整合服務公司，主要從事高科技廠房及商辦大樓之機電、空調、無塵室智能監控系統開發設計，可因應客戶之製程變化，快速調整規劃建置系統，提供客戶一條龍式專業機電整合服務。

尚穩建公司和華葳集成公司將進駐臺中軟體園區，除增加軟體園區服務多元產業，更促進園區整體研發、設計及服務能量。

鐵客噗囉公司主要從事數位內容行銷、靜態暨動態影像拍攝、數位廣告操作，及提供智慧家庭規劃服務；該公司持續深耕數位內容與資訊科技結合，期望透過進駐高軟園區，結合園區內資訊軟體服務廠商，強化數位內容產品的質量。