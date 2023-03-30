口腔健康很重要，不但影響美觀，還可能導致疾病纏身！牙醫劉馥萱在臉書粉專指出，牙齦如果不健康，不但會增加口腔疾病的風險，還可能「牽一牙而動全身」，導致其他身體疾病找上門，比如心臟病、心理問題、腸道疾病惡化、高血壓、阿茲海默症等，都與牙齦問題有關聯。

▎心臟病

牙齦疾病患者的牙周組織危害，可能會促進病菌轉移進入血流，進而加入血管的有害變化，或增加對血管有害的全身炎症風險；此外有研究指出，牙齦疾病患者患有心臟疾病的可能性，比牙齦健康者高出49%。

▎心理問題

牙齦疾病導致的慢性疼痛，或疾病本身對心理健康的影響，可能增加患者在之後幾年內罹患憂鬱症、焦慮症的風險。

▎腸道疾病惡化

牙齦疾病會造成口腔微生物群落失衡，細菌可能引發炎症或疾病，且有研究結果顯示，這些口腔病原體可以向下發展至腸道，進而加劇發炎性腸道疾病。

▎高血壓

根據部分研究指出，中度至重度牙周病的患者，罹患高血壓的風險較高。

▎阿茲海默症

有研究在阿茲海默症患者的腦部發現牙周病的主要致病菌，該病菌被認為會明顯提高發展阿茲海默症的機率，它所產生的酶會催毀大腦的神經細胞，導致記憶喪失，進而引發阿茲海默症發作。雖然病菌本身不會造成阿茲海默症，但研究表明它在病程發展中扮演重要角色，可能導致病情進程加快。