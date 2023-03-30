長期姿勢不良或是肌肉無力，都可能是造成駝背的原因，對此，中醫師羅明江表示，若想矯正駝背，可以嘗試「頂天立地法」和「飛燕點水式」兩招伸展運動，不僅可改善不良姿勢，還能強化背部肌肉。

羅明江在臉書粉專發文指出，造成駝背的原因有5種，包括長時間彎腰駝背的工作；受傷導致腰椎壓迫性骨折、脊椎壓迫性骨折；視力不良或近視度數不足影響，因為眼睛度數不對，脖子會習慣性向前傾，造成「烏龜脖」；先天性異常，如佝僂症患者；自然老化等。

若想改善駝背問題，羅明江建議可以嘗試「頂天立地法」和「飛燕點水式」，讓呼吸順暢，幫助提升能量，也是孩子們成長不可或缺的良方。再者，當不良姿勢改善時，駝背情況也能進一步緩解並找回自信。

▍頂天立地法

每天靠牆站立3分鐘，可改善彎腰駝背。作法為先從腳跟調整，再來依序是臀部、背部、後腦勺，緊貼牆壁站好。此舉主要是將肩膀與後背部的肌肉群加強鍛練，進而改善姿勢不良的習慣。

▍飛燕點水式

動作像「燕子點水」般，每天可以操作10次，每次3秒，接著休息一下後再依個人體力增減。其目的在於鍛練核心肌群，強化背部肌肉。