全球智慧城市聯盟主辦的GO SMART Award國際競賽優勝獎盃。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市5年前推出MaaS（Mobility as a Service）交通行動服務計畫MeNGo，為亞洲第一、全台唯一的服務平台，因MeNGo提供方便的服務成績亮眼，在今年全球智慧城市聯盟主辦的GO SMART Award國際競賽中，與11個參賽國、43個計畫案件脫穎而出，榮獲2023年度優勝獎項。高雄市交通局表示，未來致力推動大眾運輸、共享運具政策，朝淨零永續城市邁進。

高雄市於2018年9月推動MaaS計畫MeNGo平台，也是亞洲第一、全台唯一的MaaS計畫，吸引日本小田急電鐵來高雄取經，去年又升級，從原本實體卡換成更方便的手機QRcode條碼，提供隨買隨用的服務；此外，行政院先前拍板「中央促進公共運輸使用方案」，各縣市分別祭出月票優惠，而高市更以MeNGo平台能簡化月票上架流程，也獲得評審一致好評。

交通局長張淑娟表示，高雄是全台擁有最多元運具以及第一個完成公共運輸數位化城市，MeNGo2.0計畫推出後已將所有公共運輸導入行動支付功能計畫的推動，包括輕軌、渡輪、捷運、公車、youbike2.0等。MeNGo計畫是亞洲第一個成功推動交通行動服務(MaaS)的案例，以便利、友善、優惠的交通服務方案，鼓勵使用私人運具民眾轉移至公共運輸，減少私人運具碳排放，提升交通安全、增加公共運輸使用效率。

交通局指出，因為有多年努力建立MeNGo交通行動服務平台，高雄市可迅速回應中央交通部「中央促進公共運輸使用方案」計畫於4月推出高雄市區通勤月票399元方案，預計7月份台鐵局完成票證系統修改作業後，市區通勤月票方案也將納入高雄區間台鐵，並同步推出南高屏全區通勤月票999元方案。

交通局表示，MeNGo在開發設計之初就是採開放式交通行動服務平台理念，未來在此平台上也可以發行包括台南市、屏東縣及其他需要協助發行縣市通勤月票，為使用者打造無縫便利服務。

高雄市未來將持續透過捷運與輕軌等軌道運輸建置、電動公車及共享運具等政策推動，大幅降低交通碳排放，朝淨零永續城市邁進。相關MeNGo會員申請與購票資訊可至交通局官網或MeNGo官網查詢(https://www.tbkc.gov.tw/)或MeNGo官網(https://men-go.tw/＃/)查詢。