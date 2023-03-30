去年8月落成的新車安全評等計畫（TNCAP）實驗室，於去年10月27日挑選國內熱門銷售車款前兩名Toyota Corolla Cross與RAV4車款撞擊測試，並於今（30）日公布評等結果，兩款車整體評等皆獲五顆星，不過四大安全領域中的「安全輔助」得分率皆低於70％僅獲四顆星，研判應是規格配備有差異，沒有配備車速輔助系統。

至於上周有立委指TNCAP從買車到測試都疑似洩密，交通部路政司和消基會澄清：車廠於領牌和合約轉換時才知道是測試車，但此時根本也不可能作手腳；至於車廠業務在臉書宣傳自家的車得到5星，應該是為求銷售的個人行為。

TNCAP評等顯示，Toyota Corolla Cross於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護85％、兒童保護80％、行人保護82％及安全輔助68％；Toyota RAV4成人保護87％、兒童保護85％、行人保護84％及安全輔助69％，兩者皆獲五顆星。詳見TNCAP官網https://www.tncap.org.tw/SafetyRatings/

為何「安全輔助」項目分數較低？TNCAP說明，主要是這兩款車皆未配備車速輔助系統，而車速輔助系統在「安全輔助」項目總分12分當中占3分之多。車速輔助系統是透過監視系統與GPS來辨識當下路段速限，若車輛超過速限便會發出警告，甚至主動控制引擎，以防止超速。

至於上周立委林俊憲批評，交通部尚未公布TNCAP首次測試成績，但當初購車的「神秘客」被曝光，業者早已搶先大張旗鼓宣傳自家的車得到5星評鑑。路政司司長林福山表示，國外測試車大部分都是由車廠自行送去實驗室，台灣還透過公正第三方消基會購車，已經比國外更嚴格；當初消基會負責購車志工都做過教育訓練，且領牌、合約轉換時都要表明身分，車廠當然會知道這是測試車；何況若真要做手腳應該在生產線上，離開生產線根本不可能動到安全設備。

當時外界也質疑為何車廠人員在測試現場？林福山說明，測試時必須調整一些參數，且車廠也擔心測試人員是否按照原廠設定；最後，車廠人員在測試現場並非交通部主動要求，而是車廠有權申請。他並表示，希望未來不只車廠，甚至媒體、民眾都可以申請觀看測試過程，免得禁止觀看又被說成黑箱作業，希望未來朝公開透明方向處理。

那為何該位車廠業務可以準確說出測試結果是五顆星？TNCAP執行長周維果表示，該款車在歐洲也做過類似測試，當時就是五星；何況從該業務在臉書貼文的時間看來，當時TNCAP根本還沒把測試結果轉換為星級；且該業務也只是含糊地說五顆星，並沒有四大安全領域的各項得分率。因此應該僅是車廠業務為求銷售的個人行為。

消基會董事長黃怡騰表示，消基會今年進入第43個年頭，全台有4個分會，過去承辦多項採樣調查，有歷史傳統。這次購車並非找一組人到處去買，而是不同組人在全台各地購買不同車款，至於媒體問到消基會志工會不會被認出？黃怡騰說「除非同一個業務跳槽吧」。

TNCAP預計今年6月底會繼續公布第2批2車型Toyota Corolla Altis及Honda CR-V的車輛安全評等結果。