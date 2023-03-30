為期5天的清明節連續假期即將到來，北市警局預估連假前市區各主要道路、聯外橋樑及轉運站，將湧現返鄉掃墓及出遊人車潮，為維護連假期間市內交通順暢，警方規劃交通疏導勤務，31日起針對忠孝西路、中山北路口等100處重要路口，由各分局於下午4時到崗，加強交通疏導，請駕駛人務必耐心配合員警、義交指揮。

此外，高速公路局4月1日（星期六）清晨6時至12時，針對國道1號（南下）實施高乘載管制，北市管制點包括重慶北路交流道南下匝道口、民族東路松江路匝道口、濱江街（大佳國小）高速公路南下匝道口、建國高架（南往北建國高架、民權東路匝道出口前）、環河北路南下匝道口、成功路二段交流道南下匝道口、汐五高架交流道港墘路出堤頂大道南下匝道口、汐五高架交流道舊宗路二段南下匝道口共8處，北市交大已規劃相關勤務進行疏導，呼籲民眾留意管制地點、時段，並注意行車安全。

為因應民眾提前掃墓祭祖，北市殯葬管理處及公共運輸處連假期間，在「富德公墓」、「南港軍人公墓」及「陽明山第一公墓」等墓區，規劃多線免費掃墓公車供民眾搭乘，北市警局也同步對掃墓公車路線及管制點周邊加強違規停車勸導、取締與拖吊。

北市警局特別提醒連假欲前往陽明山、兒童新樂園、士林官邸及木柵動物園等觀光景點或各百貨娛樂場所之民眾，儘量搭乘大眾運輸工具或接駁專車，以免增加周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。北市警局將針對易聚集人、車潮之地點加強違規停車取締、拖吊，並請駕駛人隨時收聽警察廣播電臺路況插播報導，遵守各路口執勤員警或義交指揮，共同維護交通安全與順暢。